In Italia il processo di aggiornamento dei documenti di identità ha preso una piega positiva con l’arrivo della carta di identità elettronica. Il vecchio ed ingombrante supporto di carta con foto tessera viene sostituito da un componente che somiglia molta ad una patente ma che ingloba molti più servizi. A partire da queste revisione nasce e si sviluppa la CIE ID, ovvero la carta di identità digitale che molti stanno usando attraverso i propri telefoni. Scopriamo in cosa consiste,

CIE ID sostituisce la carta di identità tradizionale

Si pensa che entro il 2021 tutti i documenti possano passare al formato digitale, ivi compresi tessere sanitarie, parenti e passaporti digitali. Per il momento la nuova versione della CIE diventa un’app gratuita a disposizione degli utenti Android ed iOS con smartphone abilitato NFC (Near Field Communication). Questo protocollo, usato allo stesso modo per associare carte con servizi di e-payment, può essere adoperato per trasferire i dati anagrafici e di riconoscimento dalla carta con chip al dispositivo personale.

Così facendo le procedure di accesso ed identificazione ai servizi pubblici e privati si semplificano di molto. La sicurezza non è un problema considerando che l’azione del Ministero dell’Interno e della Zecca di Stato si svolge in ambiente altamente protetto. UnA serie di firewall e sistemi di protezione aggiuntivi blindano gli accessi contro potenziali hacker e malintenzionati.

La protezione è garantita una spanna sopra il sistema cartaceo che può andare facilmente in contro a clonazione delle carte. Basta una stampante ed una foto qualsiasi ed il documento può essere copiato. Con la versione aggiornata ciò non avviene in quanto tutto è centralizzato all’interno di un database crittografato esterno che mantiene alto il livello di protezione.

Molti aspettano la futura evoluzione degli altri documenti con società come Google ed Apple pronte alla nuova frontiera della documentazione online nei settori privati e della Pubblica Amministrazione. Vi aggiorneremo per tempo. Seguiteci per ulteriori info.