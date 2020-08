Carrefour spalanca le porte dei propri negozi in tutto il territorio italiano agli utenti che vogliono cercare di spendere il meno possibile su ogni singolo acquisto, ottenendo in cambio prodotti comunque dalla qualità particolarmente elevata.

Nella giornata del 28 agosto è stata attivata una campagna promozionale assolutamente interessante, della quale però è importante ricordare due cose; prima di tutto gli acquisti devono essere completati solamente nei punti vendita sparsi per il territorio, gli utenti non vi potranno accedere direttamente sul sito ufficiale. Allo stesso modo, la natura del volantino è di SottoCosto, di conseguenza sta a significare che le scorte effettivamente disponibili in negozio sono limitate, ma sopratutto non verranno rifornite in corso d’opera.

I codici sconto Amazon vi aspettano in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale, scopriteli subito iscrivendovi a questo link.

Volantino Carrefour: tantissimi sconti per tutti

Il volantino Carreour strizza l’occhio prima di tutto verso il mondo Apple, cercando di scontare alcuni dei prodotti che gli utenti maggiormente richiedono. Uno di questi è sicuramente l’Apple iPhone Xr, attualmente in vendita a soli 569 euro, rappresenta sicuramente un buonissimo punto di partenza per il consumatore che si vuole avvicinare all’azienda di Cupertino, senza spendere cifre particolarmente elevate.

Stesso discorso per un accessorio molto discusso, le Apple AirPods sono finalmente acquistabile (parlando della seconda generazione) a soli 129 euro, prezzo decisamente basso e da cogliere subito al volo. Non mancano ovviamente anche gli sconti legati al mondo Android, ma per questi consigliamo l’apertura delle pagine che sono state inserite nel nostro articolo, scoprirete i migliori prezzi del momento.