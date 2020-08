Bennet non vuole porre limite alla propria immaginazione o agli sconti, per questo motivo ha rinnovato la campagna promozionale legata alla tecnologia, condendola con prezzi ancora più bassi e promozioni decisamente interessanti.

Tutti gli acquisti, come accade di solito quando parliamo di Bennet, possono essere completati solamente nei punti vendita in Italia, ciò sta a significare che l’utente non vi potrà accedere dal divano di casa o in altre location. Se interessati è presente comunque la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, previa approvazione e superamento di una determinata soglia di spesa.

Bennet: il volantino è uno dei migliori del momento

Le offerte inserite all’interno del volantino Bennet sono sicuramente le migliori tra quelle attualmente disponibili sul mercato, a partire dagli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone Apple. In particolare infatti è disponibile l’iPhone Xr, un terminale non proprio recentissimo, è sul mercato da più di un anno ormai, ma ancora all’avanguardia in termini di prestazioni e specifiche; il prezzo per la versione completamente sbrandizzata è di 549 euro.

Volendo risparmiare il più possibile, gli utenti possono scegliere di acquistare smartphone Android il cui prezzo non supera i 269 euro, ecco allora che sarà possibile mettere le mani su Samsung Galaxy A70, Alcatel 1, Huawei Y5 2019 o Alcatel 1SE.

Il volantino Bennet riserva anche un piccolo spazio ai televisori, agli elettrodomestici e agli smartwatch, se volete conoscere tutte le altre offerte potete aprire le seguenti pagine.