Il colosso di Seattle Amazon ha deciso di sfidare grandi colossi come Google ed Apple, lanciando un nuovo wearable denominato Halo, che ci dice se siamo in sovrappeso.

Il wearable, che non ha display, lavora in simbiosi con un’applicazione in abbonamento. Mancano alcuni standard e funzionalità diffusi in altri fitness band, scopriamole nel dettaglio.

Amazon lancia Halo e sfida Google ed Apple

Per il momento si tratta solamente di un braccialetto, come anticipato precedentemente, senza display, ma la prospettiva più ampia è costruire una piattaforma per il benessere e la forma fisica. Il colosso di Seattle scende in uno dei (pochi) settori merceologici che ancora non presidia con il programma Halo, che come primo tassello include Band, cioè un braccialetto smart.

Il dispositivo lavora in coppia con un programma in abbonamento che fornirà monitoraggio e consulenza con un taglio particolare, di certo non completo, sullo stile di vita individuale. Band e l’applicazione collegata promettono da un lato di spingersi molto più in là rispetto a quello che c’è in commercio.

L’assenza di un display punta a differenziare in parte il gadget di Amazon da tutto il resto. Come osserva il sito The Verge, l’idea sembra essere quella di concentrarsi un po’ meno sugli sport e gli allenamenti tout court e focalizzare invece sui cambiamenti dello stile di vita a tutto tondo. Halo Band si collega via Bluetooth con lo smartphone (iPhone o Android), di cinturini ce ne saranno di molti tipi, materiali e colori visto che il modulo si può appunto smontare e rimontare.