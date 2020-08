Microsoft sta rilasciando un nuovo aggiornamento di agosto 2020 per Xbox One che ti darà un’idea di quale sarà l’interfaccia di Xbox Series X. Non è un aggiornamento completo, ma apporta miglioramenti alle esperienze chiave sulle console di gioco dell’azienda.

Con il nuovo update, ora l’interfaccia risulta più pulita ed è presente un accesso più rapido ad alcune opzioni come le impostazioni audio e la ricerca. C’è anche una nuova casella di posta in arrivo delle notifiche che unisce i tuoi avvisi, inviti e messaggi in un unico feed che include i contenuti di tutte le tue app Xbox. Le chat includono anteprime dei messaggi e controlli del volume per persona. I nuovi arrivati ​​riceveranno ulteriori suggerimenti per aiutarli a padroneggiare la console.

Xbox Serie X includerà un’interfaccia completamente nuova

Anche il feed attività è stato riprogettato. Si concentra maggiormente sui contenuti creati dagli utenti con post meno disordinati. Questo dovrebbe aiutarti a vedere facilmente gli screenshot e i video degli amici. Microsoft sta anche anticipando ulteriori modifiche per le versioni di anteprima di Insider. In particolare, avrai l’opportunità di accedere a tutti i dispositivi e app Xbox che desideri. Non dovrai preoccuparti di accedere a un telefono per avviare una sessione di cloud gaming quando hai già effettuato l’accesso alla tua Xbox.

I temi del profilo nell’interfaccia Xbox Series X, nel frattempo, ti aiuteranno a personalizzare rapidamente l’aspetto del software della tua console. A partire da questa settimana, dovresti anche vedere un ‘aggiornamento visivo’ su Xbox One con diverse modifiche estetiche.