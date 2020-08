Wind ha sempre rivolto alcune offerte particolarmente vantaggiose ai clienti più giovani e continua a farlo anche in seguito alla sua fusione con 3 Italia e alla nascita quindi del brand unico WindTre. A ottenere la tariffa più economica sono tutti gli utenti aventi età massima 20 anni. Gli utenti in questione, acquistando una nuova SIM, hanno la possibilità di attivare l’offerta WindTre Student con Easy Pay a soli 9,99 euro al mese.

WindTre Student con Easy Pay: l’offerta dedicata ai giovani a soli 9,99 euro al mese!

L’offerta WindTre Student è disponibile in versione Easy Pay, ciò significa che ogni spesa prevista dovrà essere saldata tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Nel caso in cui non si abbia la possibilità di sostenere i costi tramite una delle modalità di pagamento appena citate sarà possibile procedere ugualmente con l’attivazione della tariffa. In questo caso però i contenuti previsti saranno ridotti.

Facendo sempre riferimento ai costi da sostenere è utile ricordare che il gestore richiede esclusivamente una spesa di rinnovo che ammonta a soli 9,99 euro al mese. Il costo include il servizio di segreteria telefonica, il servizio SMS di ricevuta di ritorno e il servizio ti ho cercato. Ogni mese, inoltre, sono previste quantità illimitate di minuti ed SMS verso tutti i numeri; e ben 80 GB di traffico dati da utilizzare alla massima velocità disponibile.

Tutti i clienti hanno a disposizione anche l’app ufficiale WindTre, che può essere scaricata gratuitamente su qualunque dispositivo. L’app può essere utilizzata per conoscere i consumi effettuati e monitorare lo stato della propria promozione.