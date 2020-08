Anche in estate ci sono state alcune modifiche ai listini delle offerte di telefonia mobile. Nel corso delle precedenti settimane, sia TIM che Vodafone hanno modificato i prezzi per alcune offerte. Anche WindTre ha proposto una specifica modifica per una sua tariffa. Per la prima volta dalla nascita del nuovo gruppo, gli utenti devono quindi affrontare una rimodulazione unilaterale.

WindTre, questi i nuovi prezzi e soglie di consumo per MIA Special Edition

L’aumento dei prezzi di WindTre riguarda i clienti che hanno sottoscritto in passato una delle versioni dell’offerta MIA Special Edition. L’azione del gestore è duplice: se da un lato, infatti, il provider va ad incrementare i costi mensili delle ricaricabili, dall’altro gli utenti potranno beneficiare di nuove soglie di consumo.

A differenza di precedenti occasioni, con MIA Special Edition non è previsto un valore univoco per la rimodulazione. A discrezione della tariffa, i clienti potranno ricevere un aumento dal valore massimo di 4 euro o anche un aumento minimo pari a pochi centesimi di euro.

I cambiamenti valgono però anche per le soglie di consumo. In questo caso è necessario fare un esempio. Gli utenti che dall’estate si trovano a pagare 10,99 euro ogni mese, potranno beneficiare di chiamate senza limiti sul suolo nazionale e di 40 Giga per la connessione internet.

Ovviamente tutti i clienti con ricaricabile MIA Special Edition interessati dalla rimodulazione hanno ricevuto in passato un SMS informativi con tutte le informazioni specifiche su nuovi prezzi e nuove soglie di consumo. Oltre questa, allo stato attuale non sono previste ulteriori modifiche tariffarie in casa WindTre.