WindTre ha recentemente lanciato un’offerta praticamente senza rivali in Italia, la perfetta soluzione che prevede la possibilità di godere di tantissimi contenuti, quali ad esempio sono 70 giga di traffico dati, ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima.

Il nome della promozione è Go 70 Top+ Limited Edition, nasce per essere distribuita esclusivamente in versione operator attack, con accesso diretto da parte dei consumatori che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale, sempre e soltanto con portabilità obbligatoria del numero originario. L’attivazione è possibile in tutti i punti vendita, senza invito diretto, al prezzo base di 10 euro; solamente le versioni Easy Pay prevedono il vincolo contrattuale di 24 mesi ed il pagamento tramite conto corrente bancario, in tutti gli altri casi si pagherà di base tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

WindTre: la promozione da 70 giga al mese

Accedere alla promozione da 70 giga al mese, con minuti illimitati e 200 SMS da utilizzare verso tutti, è possibile, dietro però il pagamento di un canone fisso di 6,99 euro. Gli utenti possono comunque richiedere anche la Go 100 Fire+ Easy Pay Limited Edition (sottolineiamo che è una versione Easy Pay), si potranno godere di 200 SMS, di illimitati minuti per telefonare a chiunque, e sopratutto di 100 giga di traffico dati, sempre e soltanto allo stesso identico prezzo.

La navigazione non presenta limitazioni particolari, il bundle potrà essere utilizzato tranquillamente sia in Italia che all’estero. Ricordatevi però tutti i limiti dell’offerta, sia in termini di attivazione che proprio di tipologia di pagamento.