Subito dopo aver introdotto la funziona Stanza, quella con cui si poteva avviare una videochiamata fino a 50 chiamate, WhatsApp aveva deciso di rimuovere la scorciatoia Camera, usata per scattare rapidamente le foto con la fotocamera integrata dell’app. Tuttavia, nell’ultima beta questa funzione sembra essere tornata insieme a delle novità interessanti.

WhatsApp: le nuove funzioni della più recente versione beta

Come mostrato anche da WABetaInfo, nella beta 2.20.198.9, per i dispositivi Android, sembra essere ricomparsa quella che era la scorciatoia Camera con una nuova icona, rinnovata assieme a quella di Audio, Galleria, e Posizione. Dopo la reintroduzione avvenuta nella precedente beta 2.20.194.11 era scomparsa per una seconda volta. Ora però gli sviluppatori hanno preso la decisione definitiva di mantenerla insieme a tutte le altre scorciatoie presenti nella schermata apposita, la quale è accessibile in ogni chat cliccando sulla clip accanto all’icona della fotocamera.

È bastato un sol giorno per far rilasciare un’altra beta per Android, numero 2.20.198.11. All’interno di essa essa sono state introdotte una nuova suoneria dedicata per le chiamate di gruppo, gli sticker ora verranno riprodotti in loop fino a massimo 8 volte con animazioni inedite (meno per gli sticker con più fotogrammi), e cambiamenti nell’interfaccia delle chiamate, andando più nel particolare riguarda tutti i pulsanti che sono stati spostati alla parte inferiore dello schermo. Quest’ultima novità è ancora in fase di sviluppo e sembra che non funzioni ancora alla perfezione.

Altre novità sono in arrivo prossimamente, come la funzione Multisfondo vista nella beta 2.20.90.21 di WhatsApp per iOS e la barra di ricerca per gli sticker. Non ci resta che attendere ancora un po’.