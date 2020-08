L’offerta Vodafone atta a fare letteralmente paura a Iliad e MVNO è sicuramente la Vodafone Special Unlimited Edition, una spettacolare soluzione che prevede la possibilità di richiedere l’attivazione di 50 giga di traffico dati ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

La promozione in sé non presenta particolari differenze rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, ha un costo fisso di 7 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo, e non presenta alcun tipo di vincolo contrattuale di durata (l’utente può richiedere la portabilità da Vodafone in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi).

Il bundle integrato al suo interno è composto effettivamente da 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione possibile, con l’aggiunta comunque di illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono in Italia.

Passa a Vodafone con questa nuova fantastica promozione

L’attivazione purtroppo non è alla portata di tutti gli utenti, l’accesso è possibile solamente in versione operator attack, di conseguenza la potranno richiedere i consumatori che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale, che richiederanno la portabilità del proprio numero in Vodafone.

Il costo iniziale da sostenere corrisponde per l’esattezza a 10 euro, necessario per acquistare la nuova SIM ricaricabile; in parallelo segnaliamo la completa assenza di un vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che il cliente potrà decidere di abbandonare Vodafone quando vorrà, senza doversi minimamente preoccupare di costi aggiuntivi o di altro tipo di limitazioni. L’attivazione della promozione è possibile in tutti i punti vendita.