Vodafone ha dato piena dimostrazione del suo impegno in campo commerciale nel corso di questa stagione estiva. In linea con gli anni precedenti, il gestore di telefonia ha deciso di puntare forte sulle promozioni legate alla portabilità del numero da altri operatori. Ancora, sino al termine dell’estate, gli utenti potranno beneficiare di due iniziative molto vantaggiose.

Vodafone, grandi offerte di fine estate con minuti e 50 Giga internet

La migliore promozione che Vodafone ha messo in campo per i suoi clienti è senza ombra di dubbio la Special 50 Giga. La ricaricabile winback classica del gestore inglese conferma le sue soglie di consumo con minuti senza limiti e con 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo mensile da pagare per gli utenti sarà in questo caso di 7,99 euro ogni mese. Il costo è confermato per gli utenti che effettueranno la portabilità del numero o da una linea Iliad o anche da una linea di operatori virtuali.

Gli utenti che per condizioni non possono attivare Special 50 Giga possono virare sull’altrettanto vantaggiosa Special 40 Giga. In questa circostanza i consumi prevedono sempre chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali, ma con 40 Giga per la navigazione in rete. Il costo mensile della promozione si attesta sui 6,99 euro.

Al costo ricorrente per il rinnovo sarà necessario aggiungere, per queste due offerte, un contributo una tantum di 10 euro al momento dell’attivazione. La richiesta per le promozioni deve pervenire in uno store ufficiale di Vodafone. Come specificato, la portabilità del numero attuale è fondamentale ai fini dell’attivazione.