Vis a Vis è una serie televisiva spagnola la quale ha raggiunto un successo davvero importante a livello planetario. Questa è ambientata nelle mura di un carcere dove accadono numerose ingiustizie. Nascono varie situazioni all’interno di esse: nuovi amori e modi per fuggire, oltre che a introduzione di droga all’interno del carcere e soprusi da parte dei carcerieri contro le carcerate.

In tale ambientazione, le principali protagoniste sono Macarena (interpretata da Maggie Civantos), un personaggio che inizialmente risulta molto ingenuo che si è trovata in prigione a causa dell’amante e Zulema (interpretata da Najwa Nimiri che si trova anche ne La Casa di Carta come Alicia Sierra), che darà molto filo da torcere alla ragazza fino ad un certo punto della narrazione.

Vis a Vis: lo spin-off che tutti aspettavano e le ultime novità

Tuttavia, la storia all’interno del nuovo spin-off sembra cambiare totalmente. Infatti, nella serie TV principale, Zulema e Macarena per la maggior parte del tempo sono nemiche, ma nello spin off “Vis a Vis: El Oasis” la situazione sembra cambiare.

Lo spin-off è andato in onda per la prima volta il 20 aprile del 2020 su Fox Spagna ed ha riscosso un grande successo con un numero di ascolti davvero molto alto. Questa è ambientata dopo l’uscita di Zulema e Macarena dal penitenziario Cruz del Norte e si fonda principalmente sulla missione finale delle due protagoniste. Questa sarà un’ultima importante rapina per potersi assicurarsi una grande somma di diamanti.

Queste sono tutte le novità che c’erano in merito alla nuova serie TV di Netflix, quindi, al momento, non ci dovrebbero essere altre sorprese. In caso contrario, state connessi al nostro sito per ulteriori novità.