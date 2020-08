Unieuro segue a ruota MediaWorld ed altri rivenditori di elettronica con il lancio della campagna promozionale intitolata Back To School, la perfetta soluzione per acquistare un nuovo notebook, grazie sopratutto alla presenza di rimborsi speciali.

L’utente che vuole approfittare di quest’occasione deve acquistare un PC fisso o portatile di qualsiasi marca (inclusa Apple), a patto che il suo prezzo sia almeno di 449 euro. Fatto questo, dovrà spedire un notebook da rottamare, ed in un secondo momento, dipendentemente dalla qualità del prodotto stesso e dalle sue condizioni, riceverà un rimborso massimo di 300 euro (anche questo varierà in relazione al notebook che ha acquistato).

La validità della campagna è fissata fino al 10 settembre 2020 in tutti i punti vendita in Italia e sul sito ufficiale, in questo secondo caso le spedizioni presso il vostro domicilio sono gratuite su ogni ordine superiore ai 49 euro. E’ presente, infine, anche un comodissimo Tasso Zero, con prima rata a 30 giorni, da richiedere solo al superamento di una determinata soglia di spesa.

Per le offerte Amazon e per i codici sconto, iscrivetevi subito al nostro canale Telegram.

Volantino Unieuro: quanti sconti per gli utenti

All’interno dello stesso volantino Unieuro troviamo comunque anche smartphone scontati a prezzi fortemente interessanti, ad esempio Samsung Galaxy S10 Lite a 449 euro, Galaxy A71 a 369 euro, Galaxy A31 a 249 euro, Motorola OneFusion+ a 249 euro, Oppo Reno 2 a 349 euro, Oppo A91 a 269 euro, Motorola One Macro a 149 euro, Huawei P30 Lite a 199 euro, Huawei P40 Lite a 249 euro, Huawei P Smart 2020 a 179 euro, Huawei Y6p a 129 euro, Motorola E6 Play a 99 euro o Oppo A52 a 169 euro.

Altre offerte e sconti vi attendono tra le pagine del volantino Unieuro, le potete sfogliare a questo link.