Banche attive in Italia come Unicredit, Sanpaolo, BNL, Fineco ed altre non potranno imporsi unilateralmente contro i clienti. Cambiano le regole per la gestione dei contratti che prevedono un conto corrente. In queste ultime settimane è in discussione l’importante Disegno Legge 1712 che rimodula l’azione esecutiva degli istituti nei confronti dei clienti. Ecco quali saranno i cambiamenti previsti a seguito della consultazione.

Conto Corrente Unicredit, Sanpaolo, BNL e di altre banche al sicuro

Avere un conto corrente oppure un’altra soluzione di accumulo fisico e/o digitale del denaro è diventato indispensabile per gestire le proprie finanze. Con la progressiva sparizione del denaro contante sempre più persone si affidano agli istituto di credito. Fino a questo momento hanno avuto manica larga nella gestione dei contratti. In alcuni casi, infatti, i correntisti si sono ritrovati con un conto chiuso senza preavviso.

Tutto ciò è avvenuto per merito di una clausola che ha concesso alle banche l’opportunità di richiedere la cessazione dei rapporti per conti poco movimentati. Una sorta di imprevisto per i risparmiatori costretti a richiedere ulteriori spiegazioni in merito. La risposta arriva con il sopra citato Disegno di Legge 1712 che si applica a tutela del cliente che ha stabilito un’intesa con l’istituto.

Grazie a questa nuova disposizione giuridica in via di approvazione le utenze vengono protette da eventuali sospensioni, blocchi e chiusure causate da inattività a lungo termine. Ulteriori cambiamenti anche per la gestione dei fidi di cassa, che non potranno essere richiesti fino a data ultima di scadenza in caso di saldo positivo. Una sorta di fondamentale riforma che sta piacendo ai clienti Unicredit, Sanpaolo e di altre banche locali cui viene meno la presa di posizione unilaterale.