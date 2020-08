Il Samsung Galaxy S20 ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima, questa è in sintesi la campagna promozionale di Trony che vuole assolutamente far parlare di sé, cercando nel contempo appoggio sui tantissimi utenti che vogliono mettere le mani su uno dei prodotti più desiderati di sempre.

Il volantino attuale, purtroppo, non risulta essere accessibile da qualunque consumatore in Italia, ma più che altro è disponibile in esclusiva in determinate regioni del paese. Fino al 2 settembre gli acquisti, almeno ai prezzi indicati, potranno essere completati solamente in Emilia Romagna, San Marino, Veneto, Marche, Abruzzo e Molise (nemmeno sul sito ufficiale).

Volantino Trony: tantissimo risparmio per ogni utente

Risparmiare con Trony è possibile per ogni consumatore, a partire proprio da coloro che vogliono acquistare un Samsung Galaxy S20 o un Galaxy S20+, in questo caso infatti si potranno spendere addirittura soli 599 e 779 euro, prezzi bassissimi se considerata la qualità generale di prodotti da sempre molto ricercati ed apprezzati dalla community.

Le alternative non mancano e sono altrettanto interessanti, spicca sicuramente uno Huawei P40, in vendita alla modica cifra di 649 euro (da segnalare però l’assenza dei servizi Google), oppure un buonissimo LG Velvet, un modello estremamente recente in promozione a 549 euro, e da acquistare se si desidera la connettività 5G, buone prestazioni ed un’estetica praticamente unica nel suo genere.

Tutte le altre offerte del volantino Trony sono visionabili direttamente nelle pagine che trovate inserite qui sotto.