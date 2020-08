Per tutta l’estate TIM si è impegnata nell’offrire importanti novità sotto il punto di vista commerciale a nuovi e vecchi clienti. Sono state numerose e vantaggiose le iniziative che il gestore ha pensato sia per la telefonia fissa che per la telefonia mobile. Sempre in estate TIM ha proposto anche inedite ed importanti offerte per quanto concerne il settore televisivo. Tra le occasioni, ancora attive, spicca su tutte Mondo Netflix.

TIM lancia l’offerta streaming con Netflix: il vantaggio è garantito

Questa proposta del gestore nasce in associazione con il servizio TIMvision. I clienti che da qui in avanti andranno ad attivare un piano di visione per la tv streaming potranno scegliere un pacchetto in cui è inclusa anche il servizio Netflix.

Al costo di 12,99 euro, Mondo Netflix offre tutti i titoli della galleria di Netflix con film, serie tv originali e documentari. Gli utenti avranno diritto al piano con visione contemporanea su due dispositivi. Oltre a Netflix, come da prassi, i clienti di TIM potranno beneficiare anche di tutti i contenuti del catalogo di TIMvision. Infine, per un’esperienza sempre più completa, anche il decoder TIMvision Box sarà garantito a costo zero.

La disponibilità dell’offerta Mondo Netflix in campo televisivo è una prova dell’impegno di TIM in questo campo. Sempre durante l’estate, infatti, il gestore ha messo a disposizione una seconda iniziativa intitolata Mondo Sport. Al costo speciale di 29,99 euro i clienti potranno accedere a tutte le esclusive in campo sportivo e calcistico di Sky (grazie al portale NOW TV) e di DAZN.