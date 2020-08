Ogni utente che possiede una Postepay almeno una volta nella vita ha avuto paura di essere truffato per via dei tanti messaggi che girano in rete e nelle chat. Questi però non sono altro che dei tentativi di inganno, i quali portano le persone a credere di dover reinserire necessariamente i propri dati.

I messaggi in questione, che non sono altro che i tentativi di phishing, lasciano credere che i suddetti dati siano andati perduti o che siano stati corrotti. Molte persone, soprattutto le più ingenue, reinserendo i dati non sono di concederli ai truffatori che in seguito avranno il via libero allo svuotamento del conto. Ecco dunque sotto alcune linee guida da seguire.

Postepay: gli utenti possono evitare il phishing semplicemente seguendo queste linee guida