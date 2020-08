Tutti conosciamo OnePlus per i suoi smartphone, che negli ultimi anni è partito a lanciarne uno all’anno per arrivare anche ad altri prodotti come cuffie wireless, e recentemente true wireless con le OnePlus Buds, e una smart TV.

Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni che riguardano anche un nuovo smartwatch, chiamato semplicemente OnePlus Watch. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo wearable del colosso.

Nuove indiscrezioni che riguardano OnePlus Watch

Si chiamerebbe OnePlus Watch il nuovo indossabile del produttore cinese: questo è il nome appena trapelato dalla certificazione che il dispositivi ha conseguito presso l’ente regolatore a Singapore. Il modello del dispositivo corrisponde a W301GB e potrebbe essere basato su Wear OS con il supporto del processore Snapdragon Wear 4100.

La certificazione è curiosamente apparsa dopo che OPPO, una delle aziende principali che appartiene al gruppo BBK Electronics cinese al quale appartiene anche OnePlus, ha lanciato il suo nuovo smartwatch. La certificazione appena conseguita dallo smartwatch OnePlus è registrata a nome dell’azienda SINGAPORE OPPO ELECTRONICS PTE. LTD. : tutto questo suggerisce che il nuovo indossabile OnePlus potrebbe avere molto in comune con OPPO Watch.

Possiamo affermare che non è la prima volta che per OnePlus tira aria di smartwatch, anche nel 2016 il CEO Pete Lau esternò qualche considerazione sul lancio di uno smartwatch, la cosa poi non andò in porto a causa della mancata finalizzazione hardware del progetto. Non possiamo quindi escludere che anche questa volta, sia tutto fumo e niente arrosto. A questo punto non ci resta che attendere maggiori indiscrezioni sull’argomento, noi vi terremo, come sempre, aggiornati.