La piattaforma streaming Netflix, nota soprattutto per le serie TV che trasmette, già da qualche tempo permette ai suoi utenti di vivere da protagonisti. È del 2018 il primo contenuto interattivo legato ad un film, Black Mirror, che consente a chi lo vede di scegliere il finale che più desidera. Un’iniziativa che fa di Netflix indubbiamente una tra le piattaforme più innovative attualmente a disposizione.

La serie in questione ha il merito di prestarsi bene a questo tipo di offerta interattiva. Il tema affrontato da Black Mirror è infatti un ritratto dello spaccato della società attuale, completamente sopraffatta dall’uso senza limiti della tecnologia. Prima di Black Mirror, Netflix aveva già azzardato questo esperimento con il videogioco “Life is Strange” dove il giocatore poteva decidere le sorti dei protagonisti e la trama della vicenda.

A Settembre una stagione ricca di novità

Il catalogo di settembre con tutte le novità che Netflix ha in serbo per i suoi utenti è davvero molto ricco. A cominciare dai film più attesi come Enola Holmes con Millie Bobbie Brown, Le strade del male con Robert Pattinson e Tom Holland E Ratched. Per ciò che concerne invece le serie TV, gli appassionati potranno guardare la terza stagione di Baby a partire dal 16 settembre.

