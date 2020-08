Whatsapp e Telegram rappresentano ormai da anni le migliori soluzione per scambiarsi messaggi con amici e parenti. Ciononostante, però, entrambe le app non garantiscono un’opzione molto importante, ovvero l’anonimato. Chiunque utilizzi le app di messaggistica, infatti, non può rimanere anonimo sul web poiché, come ben sappiamo, testi e dati sono costantemente immagazzinati nei server online.

Nonostante ciò, però, attraverso alcuni trucchi SMS è possibile inviare degli SMS senza numero attraverso i principali operatori telefonici Italiani, ovvero TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia. Scopriamo di seguito come funzionano e quali codici utilizzare.

Messaggi Anonimi con Wind

I clienti dell’operatore telefonico Wind possono inviare facilmente dei messaggi che, di fatto, nascondono il proprio numero. Ciò è possibile attraverso la digitazione del seguente codice:

*k_k#s_testo

Wind offre anche la possibilità di inviare dei messaggi anonimi sfruttando un nome di fantasia, ovvero un nickname qualunque scelto da noi. Ecco di seguito come fare:

k_k#nickname_testo

Costo per ogni SMS inviato: 15 centesimi.

Messaggi segreti con TIM

Anche TIM offre un servizio a pagamento che permette di inviare dei messaggi in completo anonimato e totalmente irrintracciabili. Ecco cosa bisogna digitare per attivar il servizio:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio, quindi, non dovrà essere inviato direttamente al mittente ma, bensì, al numero 44933 che provvederà a rigirare il messaggio in maniera anonima ed applicherà un costo di 30 centesimi per messaggio inviato.

Messaggi segreti con 3 Italia

Per inviare un messaggio anonimo con 3 Italia bisognerà digitare quanto segue:

NUMERODELDESTINATARIO_testo

Dopo aver digitato l’intero messaggio, quest’ultimo va inviato al 48383 che, di fatto, applicherà una tariffazione di 50 centesimi per messaggio.

Messaggi anonimi con Vodafone

Per inviare dei messaggi anonimi con Vodafone, invece, il trucco è del tutto analogo ai precedenti. Basterà infatti digitare il seguente codice:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Terminato il messaggio basterà inviarlo al numero 4895894 che lo inoltrerà al destinatario al costo di soli 50 centesimi.