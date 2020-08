Uno dei giochi più attesi all’orizzonte è Marvel’s Avengers di Square Enix. Per una volta, questo titolo tripla A arriverà su Google Stadia il giorno del lancio, ma un’edizione speciale ad accesso anticipato di Avengers sarà disponibile con alcuni giorni di anticipo.

Square Enix ha avuto preordini disponibili per un po ‘su altre piattaforme come Xbox, Steam e PlayStation, ma Google Stadia è stato escluso. Questo è avvenuto, probabilmente, perché i preordini non sono molto comuni su Stadia. Tuttavia, coloro che non vedevano l’ora di giocare il titolo sulla piattaforma di streaming di Google non erano sicuri di come o se avrebbero ottenuto gli stessi vantaggi di preordine di altre piattaforme.

Marvel’s Avenger otterrà i vantaggi dell’accesso anticipato

Ora, questi stessi utenti, possono dormire sonni tranquilli poiché Google ha ufficializzato l’arrivo del gioco su Stadia. Per fortuna, Square Enix sta chiarendo le cose. In un recente post, è stato spiegato che le versioni digitali ad accesso anticipato del gioco saranno disponibili a partire dal 1 settembre. Marvel’s Avengers verrà tecnicamente lanciato il 4 settembre, ma la Deluxe Edition arriva con questo accesso anticipato di 72 ore su Stadia.

La versione Deluxe Edition include un sacco di bonus tra cui il pacchetto completo ‘Obsidian’ e targhette speciali. L’accesso anticipato viene fornito anche con gli abiti Marvel Legacy. Un altro vantaggio di acquistare Avengers su Stadia con questo accesso anticipato? Non dovrai occuparti del ‘Day One Patch’ richiesto da altre piattaforme. Il download da 18 GB potrebbe arrivare più tardi su una console o un PC, ma sarà disponibile immediatamente su Stadia.

L’accesso anticipato si apre il 1° settembre.