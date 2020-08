LUCE E GAS sono due cose a cui non possiamo rinunciare. Chiunque abbia una residenza attiva un accordo di utilizzo con il proprio fornitore senza sapere che ARERA ha appena sbloccato un nuovo fondo da usare per ottenere sconti in bolletta il cui valore può sfiorare i 200 Euro al mese. Conviene informarsi bene. Eco come stanno le cose.

Luce e Gas costano meno con gli sconti ARERA: ecco come averli subito

Grandi e piccoli edifici, aziende ed istituti pubblici e privati sono interconnessi alla rete elettrica o del Gas. Sfruttando promozioni ad hoc tutto si continua ad usare ma con un vantaggio economico notevole. I bonus energia risultano attivi a partire da queste ultime settimane. Ai clienti viene concesso il privilegio di ottenere una decurtazione delle spese fino ad un corrispettivo massimo di 200 Euro.

Per usufruire di tali vantaggi occorre rispettare ben determinati requisiti che determinano l’ammontare totale dell’incentivo. In particolare le condizioni favorevoli sono espresse all’interno del sito ufficiale dell’associazione, dal quale riportiamo questo estratto.

Bonus Gas

Per accedere allo sconto occorre:

nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; famiglia con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; nucleo familiare titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza; misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenza domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).

Bonus Luce

Altrettanto appetibile il bonus luce per il quale è necessario trovarsi nelle seguenti condizioni:

appartenenza ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza

In tal caso lo sconto varia in relazione alla compresenza di uno o più elementi del nucleo familiare secondo questo elenco: