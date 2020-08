Nel corso del Nintendo Direct Mini tenutosi qualche giorno fa, è stato presentato l’ultimo capitolo della popolare serie di videogiochi musicali di casa Ubisoft. Quale? Just Dance, ovviamente! Per chi non fosse particolarmente familiare con il titolo, si tratta di un videogioco di ballo in cui il giocatore scende in pista ed esegue una coreografia seguendo i movimenti compiuti dal ballerino mostrato sullo schermo.

Just Dance 2021 è ufficiale, ed i primi brani sono dei successi assoluti

Disponibile a partire dal prossimo 12 novembre per Nintendo Switch, il nuovo capitolo di Just Dance include quaranta nuovi canzoni, alcune delle quali dei successi indiscussi degli ultimi anni. L’esperienza di gioco sarà arricchita con eventi stagionali e contenuti che verranno progressivamente rilasciati, mentre sono previste più modalità per un divertimento senza limiti.

Torna la modalità Sweat, per allenarsi a ritmo di musica e bruciare tante calorie; e la modalità cooperativa con gli amici o competitiva online, per gareggiare contro giocatori di tutto il mondo. Ci sarà anche una modalità per bambini con coreografie dedicate.

Al momento, non si conoscono ancora tutte le quaranta canzoni che saranno disponibili, ma iscrivendosi al servizio Just Dance Unlimited si potrà avere accesso ad un catalogo di oltre cinquecento brani da ballare.

Conosciamo, però, i primi undici brani di Just Dance 2021, che elencheremo di seguito rimandandovi anche al video YouTube, giusto per rinfrescarvi un po’ la memoria e aumentare l’hype!

Dance Monkey – Tones And I

all the good girls go to hell – Billie Eilish

In The Navy – The Sunlight Shakers

Zenit – ONUKA

Feel Special – TWICE

Señorita – Shawn Mendes & Camila Cabello

Heat Seeker – DREAMERS

Don’t Start Now – Dua Lipa

Temperature – Sean Paul

Que Tire Pa Lante – Daddy Yankee