La presenza di Iliad nel mercato della telefonia mobile italiana rappresenta oramai una certezza. A più di un anno di distanza dal rilascio, l’offerta commerciale Giga 50 del gestore francese continua ad essere la tariffa già popolare per gli utenti. Ciò comporta un aumento quotidiano del numero di clienti.

Iliad ed il futuro in Italia: presto arrivano anche le linee per la Fibra Ottica

L’obiettivo di Iliad è quello di investire a lungo termine nel nostro paese. Da qui, quindi, la sfida ai grandi del settore tra cui TIM, WindTre ed anche Vodafone. L’azione di contrasto a questi giganti da parte di Iliad però non può non passare da un fattore determinante: l’impegno nel campo della telefonia fissa. Gli sviluppi sotto questo punto di vista sono molto interessanti.

Quest’estate ha praticamente dato l’ufficialità del futuro impegno di Iliad per le reti in Fibra Ottica. Nel mese di Giugno l’operatore ha ottenuto l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico per operare nel campo della telefonia domestica. Inoltre, proprio in queste settimane, proseguono con successo i colloqui con Open Fiber. La partnership con la società di Enel e CDP consentirà al gestore di lanciare effettivamente le prime offerte per la Fibra Ottica.

A differenza di quelle che erano le aspettative, anche per i tempi ci sono novità molto positive. Se sino a qualche anno fa le prospettive di un impegno effettivo di Iliad nel mondo della telefonia fissa lasciavano pensare al 2024, oggi i tempi sono più ristretti. Molti analisti, in tal senso sono fiduciosi e parlano di fine del 2022 o inizio del 2023.