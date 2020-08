Il colosso Google ha lanciato la sua Università online, con corsi basati sui Google Career Certificates, destinati a studenti che intendono laurearsi nelle professioni più richieste oggi nel mondo digitale.

Con una durata degli studi che non supera i sei mesi e che, nelle intenzioni di Google, non costerà più di 300 dollari. Non si tratta di lauree brevi, ma brevissime, anche se hanno lo stesso valore di un percorso universitario tradizionale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google permette di ottenere una laurea in soli 6 mesi con la sua Università

La mossa di Mountain View arriva quasi a sorpresa e mira a svecchiare, almeno negli Stati Uniti, i meccanismi dell’istruzione secondaria superiore. Tutto questo quando, in piena pandemia da Covid19, le università tradizionali di tutto il mondo hanno gravi difficoltà a riaprire le proprie aule, a svolgere i corsi didattici in presenza e che, comunque, propongono percorsi di studio lunghi ed economicamente e didatticamente estremamente impegnativi per gli studenti.

Innanzitutto va chiarito che non riguarderà tutte le lauree universitarie, ma solo alcune specifiche branche riguardanti le attività che in questo momento rappresentano il futuro del mondo digitale. Quindi corsi universitari per le tecnologie più ricercate nell’ambito del lavoro sulla Rete. L’altra caratteristica, come detto, è che saranno lauree molto brevi ”temporalmente”, Il colosso di Mountain View vuole addirittura proporle in sei mesi di studio e saranno anche molto più economiche di quelle tradizionali.

Alla base di tutto ci sono questi corsi ”intensivi” al cui termine Google provvederà a una verifica delle conoscenze acquisite. L’obiettivo è poi dare la possibilità ai neo-laureati di entrare subito nel mondo del lavoro. Il dubbio più grosso è che queste lauree verranno considerate nel mondo “meno importanti” di quelle ottenute con gli studi tradizionali. Al momento non è dato sapere quando partiranno concretamente i corsi universitari di Google, anche se dal colosso americano fanno trapelare che tutto dovrebbe essere imminente.