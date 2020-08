La connessione mobile 4G continua ad essere segnalata da alcuni ricercatori che hanno scoperto delle gravi vulnerabilità nell’ambito della sicurezza. Difatti, i consumatori che utilizzano la rete devono prestare molta attenzione perché la propria privacy è a rischio.

Connessione 4G e possibili rischi: ecco cosa hanno scoperto alcuni ricercatori

Come già anticipato, un gruppo di ricercatori provenienti da due diverse università hanno studiato accuratamente la connessione di quarta generazione scoprendo dei problemi piuttosto seri per quanto riguarda la sicurezza, non del tutto sicura per gli utenti. In particolare, hanno scoperto che probabili hacker potrebbero effettuare un attacco piuttosto pericoloso in qualsiasi momento tramite la connessione.

I ricercatori, infatti, hanno deciso di mettersi nei panni degli hacker e scoprire maggiori informazioni in modo da cercare una soluzione per mettere al sicuro la privacy di tutti gli utenti che utilizzano la connessione, ma purtroppo con scarsi risultati. A quanto pare non c’è alcuna soluzione momentanea per proteggere i propri dati, se non prestare costantemente attenzione per non imbattersi nell’Alter Attack.

Questo attacco è quello definito maggiormente pericoloso dai ricercatori perché degli hacker professionisti con delle attrezzature specifiche potrebbero creare una falsa cella 4G a cui far collegare lo smartphone delle loro vittime, farli indirizzare automaticamente ad una pagina web dannosa e accedere allo smartphone. Con una semplice connessione potrebbero entrare nel dispositivo degli utenti e accedere a qualsiasi informazioni all’interno di esso: contenuti multimediali, messaggi, applicazioni, documenti, posta elettronica, e via dicendo.

Gli utenti devono necessariamente prestare attenzione per proteggersi da questo pericoloso attacco, i ricercatori hanno comunque parlato di un attacco saltuario perché sono necessarie attrezzature costose e difficili da trovare.