Euronics nasconde un volantino davvero da pazzi a tutti gli utenti che vogliono approfittare dei prezzi bassi e degli ultimi sconti effettivamente disponibili, i prodotti in promozione con lo Svuota Negozio sono tantissimi.

L’acquisto di uno dei dispositivi in offerta è possibile solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio italiano di proprietà del socio Euronics Nova. Dimenticatevi l’ordine sul sito ufficiale o altrove in Italia, non è possibile; allo stesso modo, al superamento della soglia dei 299 euro, il cliente potrà richiedere il finanziamento senza interessi, meglio definito a Tasso Zero, con pagamento rateizzato direttamente tramite il proprio conto corrente bancario.

Volantino Euronics: con questo volantino il risparmio è super

Il volantino Euronics garantisce un risparmio davvero super su ogni acquisto effettuato, a partire ad esempio dal Samsung Galaxy S20, uno smartphone in vendita a soli 699 euro, e tramite i quali gli utenti riescono a raggiungere prestazioni incredibilmente elevate, grazie anche alla presenza della versione completamente sbrandizzata.

La soluzione alternativa è rappresentata dall’Oppo Find X2 Lite, un modello di fascia medio-bassa, in vendita appunto a 449 euro, caratterizzato comunque da buone prestazioni complessive, da un’estetica estremamente interessante, e soprattutto dalla connettività 5G.

Per conoscere da vicino il volantino Euronics potete fare affidamento sulle pagine che trovate inserite direttamente nel nostro articolo, ricordate che gli acquisti potranno essere completati solamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova (e non altrove).