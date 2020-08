Esselunga non vuole bloccare i sogni degli utenti pronti a tutto pur di risparmiare il più possibile sui propri acquisti, per questo motivo ha deciso di rinnovare l’amatissima offerta tech, inserendo appunto uno sconto non applicato su un top di gamma, ma su un prodotto dall’elevato potenziale.

La campagna promozionale risulta essere attiva fino al 2 settembre, gli acquisti come al solito possono essere completati solamente nei punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, salvo esaurimento anticipato delle scorte effettivamente a disposizione negli stessi. Il prodotto viene comunque commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel punto vendita in cui è stato completato l’acquisto.

Volantino Esselunga: con l’offerta tech il risparmio è garantito

Il volantino Esselunga focalizza la propria attenzione direttamente sul Google Nest Hub, un assistente vocale che promette grandi prestazioni ad un prezzo non particolarmente elevato, più precisamente corrispondente a circa 59 euro.

La sua caratteristica principale, in netto contrasto con i vari Google Home e Google Home Mini, è sicuramente la presenza di un ampio display da 7 pollici completamente touchscreen ed a colori. Questi risulta essere utilissimo per visionare foto e video, nonché ovviamente per inviare input direttamente al dispositivo stesso; la presenza di una fotocamera frontale, inoltre, facilita fortemente le videochiamate. Non mancano, infine, speaker e microfono, per riuscire ad impartire comandi anche con la propria voce.

Il prezzo, come specificato, corrisponde a 59 euro, salvo esaurimento anticipato delle scorte.