ha fatto un esperimento, creando profili di dating uguali tra di loro in diverse città dislocate in tutto il mondo. L’unica differenza riguardava i prodotti tecnologici mostrati in foto. Dal test emerge che un iPhone, un Apple Watch o un AirPods visibili in foto hanno un impatto positivo nei confronti della persona che guarda il profilo. Mentre, un telefono Google, Sony o Huawei ha un impatto negativo nel numero di matching raccolti.

Dating online, ecco quali sono i dispositivi preferiti per i match

Nello specifico, se mostri un iPhone nelle foto caricate sui servizi di dating online hai fino al 76% di matching in più rispetto al normale:

iPhone: +76%

Apple Watch: +61%

AirPods: +41%

L’unico produttore non Apple ad aver ottenuto un punteggio positivo nei matching è Samsung, con un +19%:

Samsung: +19%

Google: -10%

Sony: -14%

Huawei: -23%

OnePlus: -30%

BlackBerry: -74%

Il test ha anche analizzato quale tecnologia fa la differenza in alcune città. A New York vanno per la maggiore gli AirPods, mentre a Londra e Los Angeles l’iPhone 11. Apple Watch è il preferito a San Francisco e a Manchester. In generale, le donne sono state più influenzate dai prodotti Apple rispetto agli uomini, soprattutto dai 35 anni in giù.

Se è vero che si dice che l’abito non fa il monaco, se è vero che non bisogna badare alle apparenze, sembra proprio che questo test dimostri che, almeno online, questa cosa non funziona.

Insomma, se siete alla ricerca di un appuntamento d’amore online e avere maggiori possibilità di successo, state lontani dal BlackBerry e mostrate un prodotto Apple!