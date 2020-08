CoopVoce: ChiamaTutti TOP 20 e un trucco per avere 20GB gratis

Quando CoopVoce ha scelto di entrare nel mondo della telefonia mobile, i presupposti erano ben altri in confronto a quanto visto nei primi tempi. Il gestore virtuale infatti non ha avuto modo di dimostrare il suo potenziale visto che le offerte proposte sono state fin da subito snobbato.

La motivazione era chiara: contenuti troppo esigui e nulla che facesse anche solo pensare agli utenti di cambiare gestore per arrivare in CoopVoce. In seguito però l’azienda pensò di cambiare strategia, arrivando a migliorare tutti gli aspetti in cui era carente secondo l’opinione pubblica. Tutti si sono infatti resi conto fin da subito del cambiamento effettuato dal provider virtuale che ad oggi infatti è uno dei più interessanti della scena italiana. Le sue offerte hanno tutto e costano poco, proprio come l’ultima lanciata ad agosto.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti TOP 20 con tutto incluso nel prezzo, c’è anche una grande iniziativa

Stavate cercando una promo che durasse per sempre nel tempo senza modificare contenuti e prezzo? Ecco la nuova ChiamaTutti TOP 20 di CoopVoce che sta dando del filo da torcere a tutti gli altri provider e alle loro promo.

Questa soluzione permette di avere minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 20 giga in 4G per navigare sul web in 4G ogni mese. Il prezzo ogni 30 giorni equivale a soli 8 euro e dura per sempre.

Nel frattempo in Liguria con la promo GigaSpesa in vigore nei supermercati Coop, ogni 10 euro di spesa sugli omonimi prodotti, potrete ricevere 1GB in più sulla vostra promo. Il massimo cumulabile è 20GB.