Con il volantino attuale, Comet riesce a scontare tantissimi prodotti, raggiungendo a tutti gli effetti prezzi veramente bassissimi ed alla portata di ogni singolo consumatore in Italia. Il risparmio è notevole anche su modelli di base di fascia elevata.

La campagna promozionale corrente, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile sia nei punti vendita sul territorio, che naturalmente sul sito ufficiale del rivenditore stesso. Coloro che opteranno per l’ordine online potranno comunque richiedere la spedizione presso il proprio domicilio, in genere gratis con una spesa superiore ai 49 euro (non conta il modello o il prodotto acquistato).

Volantino Comet: tantissime offerte con i prezzi più bassi del momento

I prezzi applicati da Comet sono effettivamente tra i più bassi del momento, osservando da vicino la campagna notiamo una predilezione verso i modelli marchiati Samsung, con il focus direttamente sul Galaxy S20, uno smartphone estremamente interessante, finalmente in vendita a soli 649 euro in versione completamente sbrandizzata.

Sempre restando entro l’egida della stessa azienda, ma scendendo di qualità, si possono incrociare anche Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy Note 10 Lite, quest’ultimo in forte sconto a soli 399 euro.

Molto interessanti, infine, sono le promozioni applicate sui dispositivi cosiddetti indossabili, o meglio definiti smartwatch. L’utente in particolare potrà decidere di acquistare Huawei Watch GT2 a 159 euro, o un buonissimo Samsung Galaxy Watch Active a 169 euro. Il volantino Comet lo potete sfogliare direttamente nel nostro articolo in ogni sua parte.