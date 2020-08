Arriva in redazione una notizia terribile, che sconvolge il mondo intero. Nel corso della notte italiana si è spento l’attore di fama mondiale Chadwick Boseman a soli 43 anni. Ad annunciarlo la famiglia tramite un Tweet in cui si riassumono le cause della sua morte.

“Con immenso dolore confermiamo la morte di Chadwick Boseman. Nel 2016 venne diagnosticato a Chadwick un tumore al colon nella fase III di sviluppo, che in questi 4 anni è passato alla fase IV. Un vero lottatore, Chadwick è riuscito a perseverare nonostante tutto, riuscendo a realizzare i tanti film che amate così tanto. Da Marshall a Come Fratelli, Ma Rainey’s Black Bottom e molti altri. Sono stati filmati tutti durante innumerevoli interventi di chirurgia e cicli di chemioterapia. É stato un vero onore per la sua carriera portare in vita il personaggio di Re T’Challa in Black Panther. Lui è morto nella sua casa, con accanto sua moglie e la sua famiglia. La famiglia ringrazia tutti per l’amore e per le preghiere e continua a chiedere il rispetto della propria privacy nel corso di questi momenti difficili.”

Un discorso difficile da leggere fino in fondo. Ancora una volta il mondo è stato privato di una grande persona e di un grande attore in giovane età. Tuttavia siamo sicuri che Chadwick Boseman continuerà a vivere nei cuori dei suoi fan sparsi in tutto il mondo.

La vita e i film

Chadwick Boseman, nato ad Anderson, in South Carolina, figlio di Carolyn, un’infermiera, e Leroy Boseman, di professione tappezziere. Nel 1995 si diploma e in seguito frequenta la Howard University di Washington D.C., ottenendo un Bachelor of Fine Arts in regia.

Debutta nel 2003 con la partecipazione ad un episodio della serie tv Squadra emergenza. Sempre in ambito televisivo viene notato grazie al ruolo di Nathaniel “Nate” Ray in Lincoln Heights – Ritorno a casa.

Il primo successo mediatico lo ottiene nel film sportivo del 2008 The Express. Negli anni seguenti partecipò ad altre pellicole simili, come 42 e Draft Day. Nel 2014 fu protagonista del film biografico Get on Up – La storia di James Brown, basato sulla vita del “Re del Soul” James Brown.

Boseman ha scritto anche Deep Azure, una commedia portata in scena dalla Congo Square Theatre Company a Chicago, che ottenne una candidatura al Joseph Jefferson Award 2006.

Ma il ruolo in assoluto che lo ha portato alla celebrità è quello del Re T’Challa nel film Black Panther. Nel 2014 infatti, Boseman firmò con la Marvel un contratto per una serie di film nei panni del celebre personaggio: Captain America: Civil War, Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.