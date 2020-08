Un vero e proprio mercato quello dei telefoni cellulari da collezione dove tantissimi consumatori sono disposti a sostenere cifre piuttosto importanti pur di possedere il modello mancante. I modelli che valgono di più sono stati sviluppati negli anni ‘90 da aziende telefoniche piuttosto note in quei tempi e anche oggi come, ad esempio, quella della Nokia, Motorola, Ericsson, Apple e via dicendo.

Online è possibile partecipare a numerose aste per scoprire quali sono i modelli maggiormente ricercati e il loro valore economico attuale. Addirittura per alcuni modelli è molto facile superare i 1000,00 Euro, ma ecco maggiori dettagli qui di seguito.

Cellulari: i modelli più ricercati sono targati Nokia, Motorola ed Ericsson

Attualmente ci sono tre particolari modelli modelli molto ricercati e super difficili da trovare. Partendo da quello più datato, uno dei modelli più ricercati è il Mobira Senator sviluppato dalla Nokia alla fine degli anni ‘80. Si parla del primo dispositivo in commercio e proprio per questo motivo è un modello fondamentale nel mondo del collezionismo. Il suo valore economico sfiora i 1000,00 Euro.

Anche il Motorola dynaTAC 8000X fa parte dei modelli maggiormente ricercati e il suo valore economico sfiora anche in questo caso i 1000,00 Euro. Purtroppo è molto difficile da trovare. Dell’azienda telefonica Ericsson, invece, il modello maggiormente ricercato e soprattutto costoso è il T10. Arriva in commercio alla fine degli anni ‘90 e la sua caratteristica è uno sportellino che ne copre i tasti quando il dispositivo non è utilizzato. Una particolarità mai vista prima di allora, proprio per questo motivo oggi vanta un valore economico di 2000,00 Euro se le condizioni sono buone ed è completo di tutti gli accessori oltre che funzionante.