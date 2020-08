Un nuovo bonus, introdotto dal Ministero dello Sviluppo Economico, è in arrivo per le famiglie. Si tratta di un incentivo che varia dai 200 ai 500 euro ed è destinato all’acquisto di tablet o pc ed all’attivazione di rete internet a banda larga, con capacità di downloada superiore a 30 Mbps e fino a 1 Gbps. Il 40% del bonus, 200 euro, sarà quindi destinato alla rete internet mentre il restante 60%, 300 euro, potrà essere impiegato dalle famiglie per finanziare l’acquisto di un dispositivo elettronico per seguire le lezioni a distanza.

L’obiettivo di tale bonus, quindi, sarà quello di colmare il divario digitale che da anni è presente nel nostro paese. L’iniziativa, infatti, è mirata ad eliminare il divario tecnologico, taverno quindi tutte le realtà presenti nel nostro paese. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Bonus 500: ecco chi può beneficiarne e come richiederlo

Il Bonus 500 euro, quindi, sarà destinato ad oltre 2.2 milioni di famiglie Italiane, con uno stanziamento di ben 200 milioni di euro. L’assegnazione dei diversi importi, che come accennato precedentemente variano dai 200 ai 500 euro, verrà effettuato in base al reddito ISEE.

Ciononostante, però, il bonus non spetterà solo alle famiglie in difficoltà ma, bensì, anche ad imprese e scuole. Per quanto riguarda le imprese, quindi, il fondo della digitalizzazione arriva fino a 2000 euro per le connessioni sino a 1 Gbps mentre, per il piano scuola, sono previsti circa 400 milioni di euro.

Ad oggi non ci sono ancora notizie certe in merito ma, secondo quanto visto negli ultimi giorni, la richiesta per ottenere il bonus verrà eseguita online attraverso la procedura stabilità dal Ministero. Infratel, di fatto, gestirà le richieste e fornirà l’applicazione attraverso la quale ci si potrà registrare, ottenendo quindi il voucher spendibile per l’attivazione di connessioni Internet e l’acquisto di pc e tablet