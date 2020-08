Come tutti coloro i quali posseggono un veicolo a diesel o a benzine, ci siamo accorti che in questo 2020 il prezzo della benzina è calato leggermente rispetto all’anno scorso. Dalle statistiche di quest’anno, confrontate con quelle 2019, è emerso infatti che il costo del carburante è diminuito di circa il 6% in media. Una percentuale di poco conto, ma per chi consuma molto carburante ogni mese, il risparmio può essere significativo.

Da un’indagine condotta da Picodi.com, è emerso che su 42 paesi presi in considerazione, l’Italia si trova al 31° posto per quanto riguarda il decremento del costo del carburante. Su 42 paesi, ben 39 hanno visto il prezzo abbassarsi, mentre solo in 3, Russia, Malta e Bielorussia, hanno visto aumentare il suo costo. A dominare la classifica troviamo la Bosnia Erzegovina (-17,8%), l’Ucraina (-15,4%) e la Romania (-14%).

Quanti litri di carburante ci si può permettere in base al reddito?

L’indagine ha preso in considerazione anche un dato molto particolare. Calcolando il reddito medio di alcuni paesi e il prezzo medio dei carburanti all’interno di quei paesi, ha dimostrato ogni cittadino quanti litri di carburante si potrebbe permettere ogni mese.

Sul podio troviamo rispettivamente Svizzera, Lussemburgo e Danimarca. In Svizzera infatti, con uno stipendio medio di 5044€ e un costo relativamente basso della benzina di 1,33€/l, ci si può permettere l’acquisto di ben 3795 litri di carburante. In Lussemburgo troviamo uno stipendio medio di 3556€ e un costo di 1,07€/l: si possono permettere 3320 litri di carburante ogni mese.

L’italia invece come è messa? Con un reddito medio di 1364€ e un costo medio del carburante di 1,47€/l, da noi è possibile acquistare solo 929 litri al mese. Peggio di noi l’Ungheria, la Slovacchia e la Grecia.

Nel resto del mondo? Tra i peggiori Tagikistan, Zambia e Cuba, ultima classificata. Tra i migliori ovviamente Arabia Saudita, Kuwait e Qatar, i principali produttori mondiali di carburanti dove si possono acquistare rispettivamente 5112 e 8210 litri di carburante ogni mese.