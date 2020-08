Il volantino Bennet riserva una sorpresa davvero fantastica agli utenti, garantisce a tutti la possibilità di accedere a prezzi incredibilmente bassi su alcuni modelli d’alto profilo, senza limitazioni particolari sull’accessibilità in generale.

La campagna promozionale corrente, come era lecito immaginarsi, risulta essere effettivamente disponibile solo in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale; gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale o altrove in Italia.

Volantino Bennet: tantissime offerte per tutti gli utenti

Il volantino Bennet riesce a soddisfare le esigenze degli utenti, sopratutto di coloro che vogliono acquistare uno smartphone marchiato Apple; in questo caso potranno mettere le mani sull’ottimo iPhone Xr, in vendita effettivamente ad un prezzo non particolarmente elevato, corrispondente a 549 euro.

Se invece vorranno acquistare un modello con sistema operativo Android, dovranno accontentarsi, poiché comunque sono presenti solo pochi dispositivi, e sopratutto dalla qualità non particolarmente elevata. Il più costoso resta il Samsung Galaxy A70, in vendita nel periodo alla cifra finale di 269 euro. Le alternative sono infine rappresentate da Alcatel 1, Huawei Y5 2019 o Alcatel 1 SE, ma il loro prezzo finale non supera i 99 euro.

In abbinata allo smartphone è comunque possibile acquistare anche uno smarwatch, come ad esempio un Fitbit Versa a 119 euro, un Fitbit Charge 3 a 99 euro o Galaxy Fit E 375 a 34,90 euro. Tutti i dettagli della campagna promozionale discussa nell’articolo possono essere visionati qui sotto nelle pagine inserite come galleria fotografica (apritele per l’alta definizione).