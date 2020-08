Asus è rimasta parecchio silenziosa finora per quanto riguarda i propri smartphone per quest’anno, a eccezione della gamma ROG, ma in poco tempo ha fatto di tutto per recuperare. Prima sono arrivate le notizie che riguardano l’arriva dei modelli della serie ammiraglia e adesso se ne sono aggiunti altri. Si tratta di altri quattro dispositivi i quali hanno una natura abbastanza varia dal punto di visto della potenza.

Questi quattro smartphone hanno già quattro nomi in codice in base al chipset alla loro base. Si sta parlando di Litio, Lagoon, Bengal e Scuba. Il primo, Litio, sarà il più potente del gruppo e dovrebbe essere un medio gamma/premium grazie al processore. Si tratterà dello Snapdragon 765 e qui già sorge il dubbio se arriverà anche una versione dotata del modem per il 5G.

I nuovi smartphone di Asus

Il Lagoon sarà il vero medio gamma della situazione e sarà lo Snapdragon 690 ad alimentarlo. Anche in questo caso esiste la versione dotata del modem per il 5G, ma saranno informazioni che si scopriranno più avanti; sicuramente, per un certo punto di vista, è il momento ideale per spingere su questo tipo di dispositivi.

Successivamente c’è il Bengal, ma le informazioni in merito sono abbastanza poche chiare. Si parla di uno Snapdragon 662 o uno Snapdragon 460, una differenza notevole. L’ultimo è lo Scuba e anche qui ci sono molto dubbi sul suo processore di base. Il chip farà parte della famiglia Snapdragon 200 quindi un vero entry level dal costo molto basso. Detto questo, c’è ancora molto da scoprire.