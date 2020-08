Xiaomi è uno dei brand cinesi di maggiore successo. Sono ormai due anni che il brand è uscito dal suo stato di piccolo produttore e si è addentrato a tutti gli effetti nel mercato globalizzato dei dispositivi mobile. Sebbene il suo successo in Europa sia incrementato in maniera esponenziale, il mercato principale di Xiaomi rimane e rimarrà quello cinese, purtroppo per noi aggiungerei. Infatti, molte versioni di smartphone estremamente interessanti arrivano solo in Cina, mentre alcuni li vorremmo vedere anche qui da noi.

Oggi parliamo di una particolare versione del Mi 10 Youth Edition, non commercializzato al di fuori della Cina, che è stato presentato in una nuova colorazione a tema. Vediamo insieme di che si tratta.

Mi 10 Youth Edition a tema Doraemon

L’idea di Xiaomi si rileverà sicuramente vincente. In Cina l’attenzione per versioni limited degli smartphone più commercializzati è capillare. In questa nuova versione Xiaomi ha pensato a tutto, implementando alcuni particolari in grado di colpire l’utente più appassionato della serie degli anni 80 di Doraemon, il famosissimo gatto spaziale.

Innanzitutto la scatola presenta una colorazione celeste e sul lato superiore l’effige di Doraemon che fa capolino dal lato inferiore. A lato un gingillo dorato che richiama il campanellino che Doraemon portava al collo, rappresenta un’ulteriore chicca per gli appassionati. Ma veniamo al dispositivo vero e proprio. La colorazione ovviamente e dedicata al gatto spaziale, con il celebre celeste che caratterizza la colorazione del personaggio. Sulla parte inferiore della scocca posteriore ancora una volta fa capolino l’effige di Doraemon, realizzata in maniera perfetta. Anche gli accessori non sono da meno: una cover personalizzata unica nel suo stile e alcuni adesivi accompagnano questa particolare versione del Mi 10, che sarà sicuramente molto apprezzata non solo dai bambini, ma anche dagli adulti.

La versione limited sarà in vendita a partire dal 28 agosto solo per il mercato cinese: vi piacerebbe vederla anche nel mercato europeo? Comprereste una versione di questo tipo? Fatecelo sapere nei commenti e seguiteci per rimanere aggiornati sulle novità di Xiaomi.