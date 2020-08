Sicuramente vi sarà capitato almeno una volta nella vita di non disporre di credito residuo sufficiente per il rinnovo dell’offerta il giorno in cui effettivamente dovreste “subire” l’addebito. Oggi vi sveliamo il meccanismo che WindTre ha pensato per tutta la propria clientela.

Come al solito, ricordiamo che quanto scriveremo è da considerarsi valido solamente per i clienti che prevedono l’addebito sul credito residuo della SIM, nel caso in cui fosse attivo il rinnovo tramite conto corrente bancario o carta di credito, chiaramente non vale nulla, poiché sarà sempre presente il denaro necessario per la promozione.

Il giorno del rinnovo, anche con credito insufficiente, WindTre addebita solo parzialmente il costo della promozione, in proporzione al quantitativo di denaro effettivamente disponibile sulla SIM; nel momento in cui verrà effettuata una ricarica, il sistema scalerà la restante parte. La differenza rispetto a Vodafone e TIM sta nel fatto che il credito non andrà mai in negativo, si fermerà a 0, sebbene comunque l’utente non potrà sfruttare la propria offerta.

WindTre: attenzione al rinnovo dell’offerta

Di base, tuttavia, le offerte che prevedono il pagamento tramite il credito residuo, includono il meccanismo di ricarica in ritardo, “preso in prestito da Wind”. Per le 24 ore successive, in automatico ed al costo di 99 centesimi, il consumatore potrà sfruttare i contenuti della propria offerta; trascorso tale intervallo temporale, se il credito fosse ancora insufficiente, è previsto il rinnovo automatico sempre alla stessa cifra (per un massimo di 1,98 euro), addebitato alla prima ricarica. Se dopo le 48 ore fosse ancora insufficiente, WindTre disabiliterà SMS, minuti e giga, in attesa dell’aggiunta del credito, lasciando solamente la possibilità di effettuare chiamate di emergenza e ricezione di chiamate.

Al momento non è possibile disattivare il meccanismo, pertanto fate molta attenzione ad avere sempre il credito residuo sufficiente il giorno del rinnovo.