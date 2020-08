Tanti aggiornamenti sono pronti a cambiare WhatsApp nel corso delle prossime settimane. Gli utenti, attraverso le varie indiscrezioni di leakers ed insighters, stanno scoprendo giorno dopo giorno le future novità della chat. Ad esempio, da mesi si parla della prossima sperimentazione di WhatsApp Pay, l’estensione che renderà possibili i pagamenti attraverso la chat.

WhatsApp chiude per sempre per chi utilizza ancora questi smartphone

Il lavoro degli sviluppatori della chat comporta ovviamente delle scelte. Ad esempio, oramai da tempo, il team ha deciso di concentrare sforzi economici ed aggiornamenti per i dispositivi più utilizzati e per gli smartphone di recente data. Da inizio anno, a tal proposito, molti device non sono più compatibili con WhatsApp.

Oramai, come risaputo da molti utenti, WhatsApp non può più essere utilizzata su tutti i dispositivi che si servono del sistema operativo Windows Phone. Il sistema operativo, divento oramai obsoleto, ha spinto gli sviluppatori a tale decisione.

Anche per gli iPhone però ci sono novità: la chat infatti non è più compatibili con device che vanno da iPhone 6 a modelli precedenti. Lo stesso discorso è possibile fare per gli smartphone Android. In questa circostanza gli sviluppatori WhatsApp hanno deciso di eliminare la piattaforma per gli smartphone con versioni del sistema operativo inferiori alla 2.3.7.

In caso di mancata compatibilità di WhatsApp ci sono due effetti da segnalare. Per alcuni dispositivi la piattaforma non è completamente accessibile, anche qualora questa fosse già scaricata sullo smartphone. In altre circostanze, invece, il servizio è ancora disponibile ma gli utenti dovranno rinunciare ai determinanti upgrade di sicurezza.