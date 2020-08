Vodafone: il 2020 ha in serbo delle grandi novità per i clienti

Le più famose compagnie telefoniche continuano ad essere in una vera e propria competizione. Per rendere nel miglior modo, soprattutto Vodafone e TIM si sono continuate a sfidare con offerte 5G che includono al loro interno il vero tutto illimitato. Trattasi di un affare irripetibile: stiamo parlando di minuti di chiamate, SMS inclusi verso tutti i numeri fissi e mobili della nazione e Giga Illimitati da usare tramite il proprio smartphone e tutti i dispositivi capaci di connettersi via WiFi ad una rete. Quali sono le tariffe in questione?

Vodafone Infinito

minuti: illimitati verso tutti in Italia ed Europa senza scatto su fisso e mobile

illimitati verso tutti in Italia ed Europa senza scatto su fisso e mobile SMS: illimitati verso tutti in Italia ed UE

illimitati verso tutti in Italia ed UE Giga: illimitati in Italia con hotspot service attivo

illimitati in Italia con hotspot service attivo minuti UE: 1000

UE: 1000 Giga UE: 1 Giga + 200 minuti

1 Giga + 200 minuti Extra: TOP Service

TOP Service Velocità di navigazione: 2 Mbps

2 Mbps Prezzo: 24,99 EURO al mese con Smart Pay

Infinito Gold Edition

minuti: illimitati verso tutti in Italia ed Europa senza scatto su fisso e mobile

illimitati verso tutti in Italia ed Europa senza scatto su fisso e mobile SMS: illimitati verso tutti in Italia ed UE

illimitati verso tutti in Italia ed UE Giga: illimitati in Italia con hotspot service attivo

illimitati in Italia con hotspot service attivo minuti UE: 1000

UE: 1000 Giga UE: 2 Giga + 300 minuti

2 Giga + 300 minuti Extra: TOP Service

TOP Service Velocità di navigazione: 10 Mbps

10 Mbps Prezzo: 29,99 EURO al mese con Smart Pay

Infinito Black Edition

minuti: illimitati verso tutti in Italia ed Europa senza scatto su fisso e mobile

illimitati verso tutti in Italia ed Europa senza scatto su fisso e mobile SMS: illimitati verso tutti in Italia ed UE

illimitati verso tutti in Italia ed UE Giga: illimitati in Italia con hotspot service attivo

illimitati in Italia con hotspot service attivo minuti UE: 1000

UE: 1000 Giga UE: 5 Giga + 500 minuti

5 Giga + 500 minuti Extra: TOP Service + Now TV (opzionale)

TOP Service + Now TV (opzionale) Velocità di navigazione: massima

massima Prezzo: 39,99 EURO al mese con Smart Pay

Inoltre con Top Service è possibile usufruire di un canale privilegiato per l’assistenza tecnica al 190 tramite chat h24.