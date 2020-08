Vodafone: è Happy Friday, ecco i regali per tutti gli utenti

Vodafone rappresenta sicuramente il miglior gestore in assoluto almeno per quanto riguarda la qualità. I numeri sono ovviamente da parte di questa grande azienda che continua a portare tanti nuovi utenti a casa durante gli anni.

Tanti nuovi traguardi sono stati raggiunti quando si pensava che di meglio non si potesse fare ed in questo caso ecco la nuova campagna promozionale con alcune promo che trovate direttamente sotto. Nel frattempo però è venerdì e come ogni venerdì è anche oggi un Happy Friday. Ciò vuol dire che tutti potranno beneficiare di grandi regali direttamente dall’applicazione. Oggi tutti possono avere gratis 35€ su last-minute.com, 10€ di sconto con ritiro in negozio su Carrefour.it o un biglietto Heres a 6,90€. Sarete voi a scegliere.

Vodafone: ecco le migliori offerte per ritornare a far parte del gestore

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga