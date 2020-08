Non tutti gli utenti di Vodafone sino ad oggi si sono accorti delle nuove condizioni commerciali che il provider ha previsto per una serie di abbonati. Nel corso di quest’anno, infatti, il gestore britannico ha scelto di emulare la strategia già messa in atto da TIM verso tutti i clienti che hanno pieno possesso di una SIM senza però avere una ricaricabile attiva.

Vodafone modifica i costi fissi delle SIM per chi non ha una ricaricabile

La scelta di Vodafone è stata quindi quella di applicare un nuovo costo fisso, dal valore di 5 euro, per tutti gli utenti che ancora non hanno attivato una ricaricabile. Questo sovrapprezzo, ovviamente, nasce dalla volontà di spingere i clienti verso la sottoscrizione di un’offerta standard.

Come detto questo modifica è stata scoperta da tante persone soltanto nei giorni precedenti, nonostante sia oramai una realtà da mesi. Questo perché anche i sedicenti vecchi clienti di Vodafone sono interessati dal cambio tariffario. Il costo extra di 5 euro al mese sarà richiesto anche ai clienti che hanno ancora una SIM attiva senza farne un utilizzo costante.

In base a queste nuove regole di Vodafone, quindi, è bene fare molta attenzione. Chi non desidera essere più utente del gestore britannico, per evitare ogni genere di costo extra, deve provvedere alla richiesta di disattivazione della linea. Per garantire trasparenza a tutti coloro che desiderano disattivare il numero, Vodafone ha messo un servizio a disposizione. Attraverso il call center al numero 190 si potrà una pratica per l’estinzione della propria rete.