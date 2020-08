Nel momento in cui attivate una nuova SIM Vodafone, molto probabilmente verranno inseriti anche servizi extra, tra cui appunto il piano tariffario a pagamento, che potrebbero lentamente prosciugarvi il credito residuo. Per evitare una situazione di questo tipo vi basterà seguire queste semplici indicazioni.

La prima cosa da fare è contattare l’operatore telefonico, anche semplicemente via chat, per richiedere il blocco dei servizi digitali a sovrapprezzo (molto spesso definiti come VAS), in questo modo eviterete che vengano attivati senza il vostro consenso, semplicemente navigando in internet. In aggiunta consigliamo caldamente il blocco delle chiamate ai numeri 899, 166 e similari, ovvero tutti i numeri che evadono dalla vostra offerta da tutto incluso. Per presentare la richiesta, come già specificato, potrete contattare un operatore via chat, oppure telefonare direttamente al 190.

Vodafone: attenzione ai servizi extra

Con l’attivazione di una nuova SIM Vodafone, di base viene inserito il piano Vodafone 25 New, al suo interno si trovano anche servizi extra che in genere sono inclusi nel prezzo, ma se richiedete una promozione Vodafone Special comportano una piccola spesa tutte le volte che vengono utilizzati (ad esempio 1,50 euro al giorno per la Segreteria Telefonia oppure i servizi come Chiamami e Recall costano 12 centesimi al giorno, solo se utilizzati).

Consigliamo caldamente di controllare i servizi aggiuntivi presenti con il vostro piano tariffario, se sono già inclusi vedrete attiva la Promo Non Pago Chiamami & Recall o la Promo Non Pago Segreteria, in questo caso non dovrete pagare nemmeno un centesimo quando le utilizzerete. Viceversa sono da considerarsi aggiuntivi rispetto al prezzo dell’offerta di base, di conseguenza consigliamo la rimozione seguendo esattamente la stessa filosofia indicata poco sopra.