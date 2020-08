TIM coinvolge un grandissimo numero di utenti con le proprie campagne promozionali, riuscendo a convincere tantissimi alla portabilità a suon di giga di traffico dati e prezzi bassi mensili, sebbene comunque la maggior parte siano vendute in versione operator attack.

Tutte le promozioni che vi racconteremo, è importante ricordarlo, sono indirizzate verso una specifica porzione di utenti, ciò sta a significare che non potranno essere attivate da chiunque in Italia, ma solo dagli stessi che richiederanno la portabilità del proprio numero originario. L’attivazione è possibile comunque in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli particolari.

TIM: le offerte sono davvero incredibili