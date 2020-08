Per tutta l’estate TIM si è confrontata con WindTre e con Iliad nel campo della telefonia mobile. Il gestore italiano ha deciso di affrontare questa battaglia con una strategia commerciale molto aggressiva basata su iniziative low cost che hanno coniugato soglie di consumo molto ampie a prezzi estremamente vantaggiosi.

TIM, chiamate e 50 Giga per la connessione internet: ecco le nuove offerte

Anche per la fine dell’estate la migliore iniziativa di TIM continuerà ad essere la Supreme New. I clienti che sceglieranno questa tariffa avranno a loro disposizione minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili a cui si aggiungono anche 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo mensile è di 5,99 euro ogni mese con 12 euro previsti per l’attivazione della SIM. La Supreme New può essere attivata da tutti gli attuali clienti di Iliad e anche dai clienti con altro operatori virtuale.

La principale alternativa all’offerta Supreme New è un’altra ricaricabile che si chiama Steel Pro. Gli utenti che scelgono questa tariffa potranno sempre beneficiare di un pacchetto con chiamate illimitate e 50 Giga per internet. Il costo in questo caso sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni, a cui si aggiungeranno sempre i 12 euro come costo di attivazione una tantum.

Entrambe le due tariffe si configurano come delle classiche iniziative winback. Gli utenti che desiderano attivare le due promozioni, quindi, devono per forza di cose richiedere la portabilità del proprio numero da un altro operatore. Le richieste del pubblico per l’attivazione delle offerte devono pervenire in uno store ufficiale di TIM.