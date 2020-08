Entra nel vivo l’esperienza di Sky WiFi. La pay tv satellitare che dallo scorso giugno si è trasformata in una vera e propria media company proprio in queste settimane sta formulando le prime vere offerte per le sue reti in Fibra Ottica. Le occasioni sono molte sia per i nuovi clienti che per i già abbonati.

Sky WiFi è gratis per sei mesi per i clienti da almeno sei anni

Dopo aver lanciato le prime offerte commerciali, Sky WiFi prevede ora delle iniziative speciali per tutti coloro che sono clienti fedeli della piattaforma satellitare. Gli utenti che hanno un abbonamento con Sky, con iscrizione al programma Extra, potranno beneficiare di tre mesi o di sei mesi gratis per il servizio di Fibra Ottica.

Nella fattispecie, sono previsti tre mesi a costo zero per i clienti della pay tv da almeno un anno. Al tempo stesso, invece, saranno garantiti ben sei mesi a titolo gratuito per tutti gli utenti da almeno sei anni che decidono di attivare un piano per la Fibra Ottica.

Sul finire dell’estate, si configura quindi l’offerta congiunta di Sky che prevede l’unione dell’elemento televisivo con le reti di telefonia fissa. A tal riguardo, sono anche state programmate le promozioni per tutti i nuovi abbonati.

L’offerta base pensata dalla media company prevede un abbonamento unico a Sky TV con l’aggiunta del servizio Fibra Ottica ad un costo complessivo di 39,99 euro al mese per i primi tre anni. La visione dei canali satellitari sarà garantita con la tecnologia streaming, senza parabola e senza decoder.