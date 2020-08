L’applicazione denominata Find My Mobile di Samsung è stata progettata per aiutare gli utenti a localizzare in remoto il proprio dispositivo, eseguire il backup dei dati e bloccare l’accesso a Samsung Pay nel caso di furto o smarrimento del dispositivo.

L’applicazione però richiede una connessione di rete funzionante per eseguire tutte le funzioni di cui sopra, almeno fino a qualche giorno fa. Il colosso sud coreano sta implementando un aggiornamento che risolve questo problema. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Find My Mobile funzionerà anche senza connessione stabile

L’ultimo aggiornamento per l’applicazione Find My Mobile (versione 7.1.08.0) aggiunge una nuova funzione di “ricerca offline” che ti consente di trovare il tuo telefono utilizzando il dispositivo Galaxy di qualcun altro, anche quando il dispositivo non è connesso a una rete. La nuova funzione permetterà anche ad altri utenti di utilizzare lo smartphone per cercare i dispositivi Galaxy smarriti, che potrebbero essere nelle vicinanze.

dispositivi Galaxy smarriti che potrebbero trovarsi nelle vicinanze. Inoltre, la funzione ti consentirà di trovare Galaxy Watch ed eventuali auricolari qualora fossero collegati al tuo dispositivo. La funzione è stata recentemente individuata da Max Weinbach del team XDA, che ha condiviso gli screenshot. Da questi si può vedere come il telefono visualizzerà una notifica per la nuova funzione non appena si riceverà l’ultimo aggiornamento.

Toccando la notifica si aprirà immediatamente la rispettiva pagina delle impostazioni, dove potrai abilitare la funzione toccando l’interruttore nell’angolo in alto a destra. Potrai anche criptare la tua posizione offline dalla stessa pagina delle impostazioni. Una volta attivata la funzione, sarai in grado di trovare il tuo telefono anche se non è connesso a una rete.