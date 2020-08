Come ogni bene l’abbonamento a PS Plus di Playstation mette a disposizione degli abbonati due giochi per la PS4 in modo totalmente gratuito. L’abbonamento al PS Plus non si limita permettere l’accesso alle modalità multiplayer dei giochi Playstation; le funzioni aggiuntive che mette a disposizione degli abbonati sono davvero interessanti al netto di un prezzo che resta comunque accessibile.

Oltre all’accesso alla modalità multiplayer il Plus granatiere anche la funzione multidispositivo, basterà accedere alle diverse console con lo stesso account, ma anche 10 Giga di spazio disponibile su cloud per il salvataggio dei dati. Inoltre il servizio offre tantissimi sconti mensili e la possibilità, come già accennato, di ottenere mensilmente e in modo gratuito due giochi dal catalogo Playstation. Il tutto al prezzo, se consideriamo l’abbonamento mensile, di 8,99 euro.

PS Plus: i giochi disponibili a settembre

Per il mese di settembre Sony ha messo a disposizione degli abbonati al Plus PUBG e Street Fighter 5.

PUBG: Player Unknown’s Battle Ground è uno spara tutto strutturato come un battle royale. All’interno di numero mappe si dovranno affrontare 99 giocatori per riuscire a spuntarla e aggiudicarsi la partita. La dinamica del battle royale è ormai nota, una sola vita, se muori sei fuori. Il gioco offre la possibilità di creare squadre da quattro giocatori con i propri amici.