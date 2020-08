Postepay: nuovi tentativi id phishing per derubare gli utenti

La Postepay è certamente una delle soluzioni più prese in considerazione in Italia per quanto concerne carte prepagate e non solo. Ovviamente, come tutti ben sanno, sono tante le notizie fuorvianti che lasciano credere che questi supporti messi a disposizione da Poste Italiane siano inclini alle truffe.

Tutto ciò non è assolutamente vero visto che le truffe si concretizzano solo se l’utente permette loro di concretizzarsi. I tentativi di phishing che ci ritroviamo ad affrontare non fanno altro che farci credere di dover reinserire necessariamente le nostre credenziali. In questo modo concederemo inconsapevolmente i nostri dati ai truffatori che dunque procederanno a svuotare il conto. Ecco il classico esempio di una truffa.

Postepay: ecco la nuova truffe che porta gli utenti a concedere le loro credenziali

Egregio Cliente di Poste Italiane,

Siamo spiacenti di informarla che abbiamo deciso di sospendere le sue operazioni sul sito delle

Poste visto che lei ha ignorato la precedente richiesta di confermare la sua identità.

Per poter riutilizzare la sua carta Postepay / Conto Bancoposta, si prega di confermare

immediatamente le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro

sito nella sezione dedicata alle verifiche.

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di effettuare:

Effettuare prelievi al bancomat o su POS.

Effettuare ricariche, bonifici ed operazioni di PostaGiro.

Effettuare pagamenti online o su POS.

Ci dispiace per il disagio arrecato!